2019/07/18 | 21:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..اعلنت شرطة البصرة ،الخميس، القبض على متهمين اثنين بإطلاق عيارات نارية في حفل زفاف شمال المحافظة وقال بيان للقيادة تلقت /ميديا نيوز/ نسخة منه، إن “مفارز مركز شرطة الدير في البصرة، تمكنت من اعتقال متهمين اثنين لقيامهما بإطلاق عيارات نارية في الهواء خلال حفل زفاف في منطقة الشافي شمال المحافظة”.واضاف البيان، انه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة البصرة تلقي القبض على متهمين اثنين بتهمة اطلاق عيارات نارية في الهواء) نشر أولاً على موقع (ميديا نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة البصرة تلقي القبض على متهمين اثنين بتهمة اطلاق عيارات نارية في الهواء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ميديا نيوز).