تويتر يحذف رسالة اعتبرت مهينة للروس

2019/07/18 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أفادت هيئة "روسكومندزور" لمراقبة الاتصالات الروسية أن موقع "تويتر" قام بحذف رسالة توجه إهانة للروس.

وفي وقت سابق أرسل مكتب المدعي العام لهيئة مراقبة

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