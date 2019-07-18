نائب: مرشحي ديوان الرقابة المالية والبنك المركزي سيعرضون للتصويت في جلسة السبت المقبل

2019/07/18 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أكد النائب عباس عليوي، اليوم الخميس، أن مجلس النواب سيعرض مرشحي ديوان الرقابة المالية والبنك المركزي للتصويت عبر جلسة السبت المقبل.

وقال عليوي في

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