بالوثيقة .. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أربع شخصيات عراقية

2019/07/18 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبحسب الوثيقة، فإن العقوبات تشمل "أحمد الجبوري وريان الكلداني ونوفل العاقوب وأبو جعفر الشبكي".وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، عن فرض عقوبات على عراقيين اثنين.وقال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس قوله، إنه "تم فرض عقوبات على اثنين من قادة الميليشيات الموالية لإيران في العراق"، على حد قوله.وتفرض الولايات المتحدة الاميركية بين فترة واخرى عقوبات على مختلف الشخصيات والكيانات في عدد من دول العالم.

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