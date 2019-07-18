بالصور : لقاء بين وزيري خارجية البحرين والكيان الصهيوني في واشنطن

2019/07/18 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ونشر غرينبلات في تغريدة صورة تجمع المسؤولين البحريني والإسرائيلي، وكتب: "تقدم رائع في واشنطن هذا الأسبوع لصالح "إسرائيل" والبحرين والمنطقة، يسرائيل كاتس وخالد بن أحمد تبادلا الحديث الودي في الاجتماع الوزاري لتعزيز الحرية الدينية في مبنى وزارة الخارجية الأمريكية".

وأضاف، ناقلا كلاما أدلى به لوزير الخارجية البحريني، "عندما نقول إن "إسرائيل" جزء من الشرق الأوسط ، فهذا ليس بالأمر الجديد..



نحن بحاجة إلى مواصلة جهودنا للوصول إلى الشعب "الإسرائيلي"..



إنهم يريدون أيضا أن يرتاح بالهم على حياتهم وأجيال المستقبل…".

انتهى .



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