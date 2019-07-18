عبد المهدي: الشعب يفتخر بصمود وتضحيات الناجيات والاطفال التركمان والشبك

2019/07/18 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أشار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، الى ان الشعب والمرجعية الدينية يفتخرون بصمود وتضحيات الناجيات والاطفال التركمان والشبك الناجين من جرائم “داعش”.وقال عبد المهدي خلال استقباله عددا من الناجيات والاطفال التركمان والشبك، بحسب بيان لمكتبه تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، إن “الشعب والمرجعية الدينية يفتخرون بصمودكم وتضحياتكم لأنكم رمز […]

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