مسرور بارزاني يتحدث بلا تشفير عن كوردستان وحكومته ويؤكد: مستقبلنا مرتبط بعراق آمن وديمقراطي

2019/07/18 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كتب رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، مقالا في صحيفة واشنطن بوست الامريكية، متحدثا عن مجمل مهامه وتطلعاته وذلك بعد اسبوع من تشكيل حكومته الجديدة.ويقول بارزاني في مقاله "بعد 16 عامًا من الاضطرابات في العراق، وخمس سنوات من الحرب الوحشية مع جماعة داعش الإرهابية، العدو الذي عرّض البشرية جمعاء للخطر، نبدأ رحلة جديدة نحو بناء كوردستان أقوى.ستكون السنوات الأربع القادمة وقتًا حاسماً لنا ولجيراننا ولحلفائنا، حيث نتطلع، نحن حكومة إقليم كوردستان، إلى تجاوز الصدمات الأخيرة، وتعزيز مكانتنا في المنطقة وتأمين وجودنا على الساحة الدولية.باختصار، نريد أن نبدأ بداية جديدة.ويضيف، "قمت الأسبوع الماضي بتشكيل حكومة لقيادة إقليم كوردستان العراق.مهمتي هي تغيير الطريقة التي نفعل بها الأشياء، في الداخل والخارج.كرئيس للوزراء، سأقدم طريقة مختلفة لممارسة الأعمال التي تغذي التحديات التي واجهناها، والبناء على إنجازاتنا ويستجيب لديناميكية عالمية متطورة.الحرب ضد الدولة الإسلامية، التي ساعدنا في قيادتها نيابة عن المجتمع العالمي، أضرت بنا اقتصادياً.أصبح العبء لا يطاق.إن تكلفة الحرب، وتخفيضات الميزانية الفيدرالية من قبل الحكومة في بغداد والتنقل الجماعي للاجئين إلى أراضينا قد تركتنا بمليارات الدولارات من الديون.خلال معاناتنا، بقينا صديقًا وحليفًا للغرب وشريكًا في المنطقة.منذ أن سيطرت الدولة الإسلامية على معظم غرب العراق وشرق سوريا في منتصف عام 2014، أظهرنا أن قتالنا ضد الإرهابيين كان يتعلق بحماية حلفائنا بقدر ما يتعلق بحماية أنفسنا.قدمنا ​​معلومات مخابراتية أحبطت هجمات إرهابية في الخارج وفرت ملاذاً لحوالي مليوني شخص هربوا من الاضطهاد.لقد أظهرنا بوضوح حسن نيتنا كمواطنين عالميين، وإيواء العرب والكورد والمسلمين والايزيديين والمسيحيين والتركمان وغيرهم.على بعد عشرة كيلومترات من مبنى البرلمان لدينا، هناك مجتمع مزدهر من المسيحيين، من جميع أنحاء الشرق الأوسط، الذين يبنون الكنائس ويمارسون طقوسهم في سلام.ومع ذلك، فإن تكلفة اللاجئين الآخرين في ازدياد ولا تزال ممولة جزئيًا.لا يمكننا أداء دورنا كمضيفين وحدنا.نحتاج إلى تأمين مستقبل للنازحين ولأنفسنا، ونطلب مساعدة أصدقائنا في الغرب بعدة طرق.تبدأ تحدياتنا داخل كوردستان العراق، الذي كان وطننا على مر العصور.كرئيس للوزراء، سأنفذ إصلاحات بالاستناد على افضل التجارب العالمية.ستنشئ حكومتي اقتصادًا متنوعًا يحقق الرخاء المتزايد للجميع.سنسن تشريعات لجعل كوردستان موقعًا جذابًا للمستثمرين.سنقوم بدمج وتحديث قواتنا المسلحة.وسنعمل على لضمان أن تخدم الحكومة الشعب، وليس العكس.إشراكنا سياسيًا وماليًا سيكون ضروريًا لهذا التحول، لذا أدعو أصدقائنا للقيام بذلك.سوف أتخذ أيضًا خطوات لإعادة ضبط العلاقة بين أربيل وبغداد، التي ظلت محفوفة بالمخاطر منذ 16 عامًا.عقدنا اتفاقا تلقينا عبره حصة من الميزانية العراقية.لكن المخصصات نادرا ما يتم تسليمها بالكامل.لقد حان الوقت لشراكة أكثر بناءة واستقراراً مع بغداد.قمت هذا الأسبوع بزيارتي الأولى كرئيس للوزراء، لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، حيث بحثنا مقترحات لتسوية الخلافات بشأن النفط والأراضي والميزانيات ودور قواتنا المسلحة.أريد أن أضمن احترام اتفاقياتنا من خلال التوزيع العادل لإيرادات الميزانية.ومن شأن القرار أن يوفر الأساس الراسخ للتعاون في المستقبل.مستقبلنا مرتبط بعراق آمن وديمقراطي.في عام 2017، أجرت كوردستان العراق استفتاء على الاستقلال.كان الاقتراع غير ملزم، لكن 93 في المائة من الناس صوتوا مؤيدين.في الوقت الذي كنا نرحب فيه بالدعم الأكبر من المجتمع الدولي لحقنا في تقرير المصير، فإن أولويتنا الآن هي إنشاء إقليم كوردستان قوي ومستقر يرتكز على المجتمع الدولي.نسأل أولئك الذين ساعدنا في حمايتهم أن يعترفوا بالدور العالمي البناء الذي لعبناه من خلال مساعدتنا في بناء اقتصادنا.على مدى أجيال عديدة من الصراع، عانت كل عائلة في كوردستان العراق من خسارة شخصية.لم يعد بإمكاننا تبديد التضحيات التي قدمها الكثيرون، من خلال العودة إلى الصراع الذي ابتليت به العلاقات بين الأحزاب والجيران.لدينا العديد من الأصدقاء في المجتمع الدولي الذين يتمنون لنا الخير، ولكن حان الوقت لبذل المزيد من الجهد.نؤكد من جديد دورنا كوسيط نزيه يثق به الجميع.نفعل ذلك من خلال منظور الصداقة الحقيقية، بعد أن أظهرنا دعمنا الثابت لمصالح حلفائنا، بما في ذلك الولايات المتحدة، والتزامنا بالقيم الديمقراطية.نحن بحاجة إلى أصدقائنا لمساعدتنا على البدء من جديد.

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