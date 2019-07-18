2019/07/18 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة ،الخميس، عن سرقة 600 مليون دينار من مواطن في حادث تسليب سجل بمنطقة الداكير- العشار وسط المدينة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سرقة 600 مليون في عملية تسليب مسلح وسط البصرة ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سرقة 600 مليون في عملية تسليب مسلح وسط البصرة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).