2019/07/18 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التعليم تشدد على تطبيق نظام المقررات العام المقبل

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قصي السهيل بالتشديد على

تطبيق نظام المقررات الدراسية في الجامعات العراقية الحكومية

والأهلية بدء من العام الدراسي المقبل.

وشدد السهيل بحسب بيان لمكتبه على "البدء في تطبيق نظام المقررات

للمرحلة الاولى في العام الدراسي المقبل والعمل بها للارتقاء بجودة

التعليم العالي ورصانته بغية مواكبة الانظمة العالمية في هذا

المجال".واكد "على ضرورة التزام الكليات الاهلية بنظام المقررات الدراسية

اسوةً بالجامعات الحكومية واعداد دليل موحد لنظام المقررات يتم

تطبيقه في جميع الكليات واستحداث مقررات بحسب طبيعة الاقسام

العلمية".

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