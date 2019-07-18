هيئة الحشد الشعبي تستغرب من تصريحات رئيس الوزراء السابق بشأن الحشد

2019/07/18 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..ابدت هيئة الحشد الشعبي، الخميس، استغرابها من تصريحات رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بشأن الحشد.وقالت الهيئة في بيان تلقت /ميديا نيوز /نسخة منه، ان “الاشكالات التي أثيرت حول الحشد لا تختلف عن الاشكالات المثارة في عموم القوات المسلحة، مستغربا انسياق العبادي في هذه الحملات من أعداء العراق في الداخل والخارج.واضاف البيان، […]

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