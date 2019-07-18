قيادي كردي:حادثة اغتيال الدبلوماسيين الاتراك مجرد محاولة لزعزعة الامن بين بغداد وانقرة

2019/07/18 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..اعتبر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، محسن السعدون،الخميس، حادثة اغتيال موظفي القنصلية التركية بمدينة أربيل “محاولة” لخلق ازمة ما بين بغداد وأنقرة.وقال السعدون بتصريح تابعته/ميديا نيوز /، إن “حادثة اغتيال الدبلوماسيّ التركي تعد خرق كبير واستهداف واضح لأمن اقليم كردستان الذي يتمتع بسمعة جيدة بالوضع الأمني المستتب ليس في العراق وحده بل […]

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