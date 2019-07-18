عبد المهدي لناجين تركمان وشبك من داعش : علينا تعويض الايام الصعبة والوقوف معا للبناء والاعمـار

2019/07/18 | 21:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مواصلة الحكومة جهودها لإعمار المناطق المحررة التي دمرها الارهاب واعادة ابنائها اليها، ليعيشوا موحدين من كل الاطياف وتجاوز الصعوبات التي خلفتها الديكتاتورية والاستبداد والارهاب .وقال عبد المهدي خلال لقائه عددا من الناجيات والاطفال التركمان والشبك ، ان “الشعب والمرجعية الدينية يفتخرون بصمودكم وتضحياتكم ، لأنكم رمز شرفنا ونصرنا […]

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