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ترمب: لا نفكر في فرض عقوبات على تركيا حالياً


ترمب: لا نفكر في فرض عقوبات على تركيا حالياً
2019/07/18 | 21:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بسبب منظومة "إس 400"

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