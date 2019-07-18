تعرف على مواصفات هاتف Honor 20 الجديد من “هواوي”

2019/07/18 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة اكتسحت “هواوي” سوق الهواتف الذكية من جديد بهاتف منافس مزود بقدرات تصوير عالية ومواصفات ممتازة.ومن أهم الخصائص الفنية والتقنية لهذا الهاتف: -معالج Kirin 980 ثماني النوى يعمل بتردد يصل إلى 2.6 غيغاهيرتز.– معالج رسوميات ARM Mali-G76 MP10.– ذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت.– ذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت، قابلة للتوسيع […]

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