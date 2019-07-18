2019/07/18 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، أن أكثر من 10 آلاف حاج وصل الى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج.وذكرت الهيئة إن عدد الحجاج الذين أوفدوا الى الديار المقدسة بلغ 10120 حاجا منهم 2836 في مكة المكرمة والمتبقون في المدينة المنورة”.وكانت أولى قوافل حجاج بيت الله الحرام انطلقت، (في 10 تموز 2019) عبر مطار محافظة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة الحج تعلن عن وصول 10 الاف حاج الى الديار المقدسة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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