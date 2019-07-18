2019/07/18 | 21:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار الدكتور بشير الحداد نائب رئيس مجلس النواب العراقي اليوم الخميس مبنى محافظة أربيل وكان في إستقباله السيد المحافظ نوزاد هادي ومدراء الأقسام والدوائر في المحافظة، وجرى خلال اللقاء مناقشة واقع المحافظة وبحث المشاكل والمعوقات والحاجات الأساسية ، وسبل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وإطلاق التخصيصات اللازمة في ميزانية تنمية الأقاليم من أجل إكمال المشاريع المتأخرة،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بشير الحداد يبحث مع محافظ أربيل سبل الارتقاء بمدينة اربيل ويهنئ بمناسبة توقيع عقد توأمة وشراكة عمل بين أربيل وباريس وكالة صدى الاعلام للانباء.

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