تحالف القوى العراقية يعلن استمراره في البناء وينفي أي نية للأنفصال

2019/07/18 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..اكد المتحدث باسم تحالف القوى العراقية فالح العيساوي، الخميس،ان دعم التحالف لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي ليس مطلقاً.وقال العيساوي ، في حديث تابعته /ميديا نيوز /، إن “تحالف القوى العراقية باقي في تحالف البناء الذي يضم العديد من الأحزاب والقوى السياسية وليس هناك اي نية للبناء لتفكيك تحالف الإصلاح والاعمار،لافتا الى” وجود […]

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