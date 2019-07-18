الكعبي: امريكا تحاول فرض عقوبات على الشخصيات الوطنية نتيجة افشالهم مشروعها بالمنطقة

2019/07/18 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… بين رئيس كتلة بدر النيابية النائب حسن شاكر الكعبي، اليوم، ان هناك العديد من الشخصيات الوطنية التي تصدت لارهاب داعش ووقفت بقوة ضد الارهاب ثم تاتي اليوم امريكا لتحاول فرض عقوبات عليهم نتيجة افشالهم مشروعها بالمنطقة.وقال الكعبي في حديث صحفي تابعته / بدر نيوز/ ، إن “عداوة واشنطن لم تقتصر على […]

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