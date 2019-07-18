2019/07/18 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأخبار العربية

الخميس 18 يوليو 2019 | 09:29 مساءً | عدد القراءات : 11

وزير خارجية البحرين يلتقي نظيره الإسرائيلي في واشنطن

متابعة/..كشفت القناة 13 الإسرائيلية عن لقاء جمع وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة بنظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الخميس، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقالت القناة إن اللقاء جاء بمبادرة من المبعوث الأميركي للشأن الإيراني بريان هوك على هامش مؤتمر حول حرية الأديان عقد في واشنطن.

وأضافت أن الوزيرين البحريني والإسرائيلي تصافحا خلال اللقاء، وتم التقاط صورة تذكارية لهما، دون تفاصيل اضافية.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق فوري من السلطات البحرينية أو الاسرائيلية بشأن ما ذكرته القناة عن اللقاء.

غير أن آل خليفة قال قبل نحو شهر في لقاء خاص مع القناة ذاتها على هامش مؤتمر البحرين الاقتصادي إن "إسرائيل جزء أساسي وشرعي من الشرق الأوسط والشعب اليهودي جزء من تراث المنطقة".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير خارجية البحرين يلتقي نظيره الإسرائيلي في واشنطن) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير خارجية البحرين يلتقي نظيره الإسرائيلي في واشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).