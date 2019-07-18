عضو لجنة التظاهرات: مطالبنا خدمية وسنعلن عنها غداً

2019/07/18 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال عضو لجنة المنظمة التظاهرات عباس السوداني ان "مطالبنا خدمية وسنعلن عنها في تظاهرتنا الجماهيرية" المقررة يوم غد الجمعة.

وذكر السوداني لوكالة {الفرات نيوز} ان "تظاهرات الغد هي أول تظاهرات مدعومة بمعارضة سياسية وهي تظاهرة الشعب المسنودة بتكتل سياسي {تيار الحكمة الوطني} القادر على إيصال صوته".وبين الموسوي "لدينا مطالب أساسية ومنها حصر السلاح بيد الدولة والوقوف أمام الانفلات وهذا تؤكد دوما عليه المرجعية الدينية العليا" مضيفا، ان "مطالبنا ايضا توفير التعيينات وفرص العمل المتخرجين".وختم بقوله ان "تظاهرتنا هي عبارة عن قناة لايصال صوت الشعب".انتهى

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