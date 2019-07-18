حكومة الإقليم: حققنا تقدماً في التحقيق بهجوم أربيل

2019/07/18 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس، أن هجوم أربيل الذي وقع أمس الأربعاء، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم نائب القنصل التركي في الإقليم، "عمل إرهابي مدبر ومقصود"، مشيراً إلى تحقيق تقدم في التحقيقات.

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم، جوتيار عادل في بيان: "استناداً إلى نتائج التحقيقات الأولية، فإن حادث إطلاق النار الذي وقع داخل مطعم في اربيل يوم الأربعاء واودى بحياة ثلاثة اشخاص، كان عملاً إرهابياً مدبرأ ومقصوداً".وأضاف: "إذ نؤكد للرأي العام، أن الجهات المعنية حققت تقدماً في تحقيقاتها بالحادث، نود التأكيد أيضاً على أن الجهات ذات الصلة، ما زالت متواصلة في التحقيق، كما سنحيط الجميع علماً بمراحله تباعاً".ووقع يوم أمس الأربعاء حادث إطلاق نار في مطعم بمدينة أربيل، أدى إلى مصرع دبلوماسي يعمل في القنصلية التركية بأربيل، ومواطنين اثنين كانا متواجدين داخل المطعم.وعقب وقوع الحادث، فرضت قوات الشرطة والأسايش طوقاً أمنياً مشدداً في مكان الحادث، ومنعت الاقتراب منه، فيما بدأت التحقيقات لمعرفة الأسباب والكشف عن المتورطين.انتهى

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