2019/07/18 | 21:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الآلاف من مشجعي “محاربو الصحراء”، لمساندة منتخبهم في مباراة النهائي المقرر إقامتها غدا بين السنغال والجزائر بإستاد القاهرة.وحرصت شركة ميناء القاهرة الجوي، على الدفع بأعداد إضافية من موظفي العلاقات العامة لإنهاء إجراءات وصول المشجعين وتسهيل إجراءات خروجهم إلى أماكن إقامتهم.وكان الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص آلاف الجزائريين يصلون مطار القاهرة لمساندة منتخبهم في نهائي إفريقيا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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