2019/07/18 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، مقتل ٦ ارهابيين وتدمير وكرا كانوا بداخله “جنوب بحيرة سنيسلة التابعة إلى قضاء البعاج على الحدود العراقية- السورية.وذكرت الخلية في بيان وتلقته وكالة صدى , أن “٦ ارهابيين قتلوا وتدمير وكرا كانوا بداخله جنوب بحيرة سنيسلة التابعة إلى قضاء البعاج على الحدود العراقية- السورية”.واضافت ان “الضربة الجوية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قتل 6 ارهابيين وتدمير وكرا على الحدود العراقية – السورية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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