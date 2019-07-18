بسبب المراهنات … الاتحاد الإنجليزي يوقف ستوريدج ويغرمه

2019/07/18 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، تغريم دانييل ستوريدج المهاجم السابق لليفربول مبلغ 75 ألف جنيه إسترليني، مع إيقافه لـ6 أسابيع 4 منها مع إيقاف التنفيذ، بسبب خرقه لقواعد المراهنات.وأضاف الاتحاد الإنجليزي، أن اللاعب البالغ من العمر 29 عاما واجه اتهامات بارتكاب 11 مخالفة لقواعد المراهنات، تم رفض تسع مخالفات منها بواسطة لجنة […]

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