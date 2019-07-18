2019/07/18 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت امانة بغداد، اليوم الخميس، المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من طريق صلاح الدين السريع غربي ا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من طريق صلاح الدين السريع غرب بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من طريق صلاح الدين السريع غرب بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).