بنس: عقوبات أمريكية على «قادة ميلشيات» عراقية مرتبطة بإيران

2019/07/18 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلن نائب الرئيس الأميركي #مايك_بنس، اليوم الخميس، إن #واشنطن ستفرض عقوبات على «قادة الميليشيات» المرتبطة بإيران في #العراق.وقال نائب الرئيس الأميركي، في تصريحات صحفية، أن «واشنطن […]

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