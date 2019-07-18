شيوخ عشائر كربلاء يوقعون “وثيقة عهد” لحماية المسعف

2019/07/18 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الشؤون الداخلية والأمن في كربلاء، الخميس، عن توقيع شيوخ العشائر في المحافظة وثيقة تحت اسم “وثيقة عهد” بشأن حماية المسعف، مشيرة الى تسليمها لـ معتمد المرجعية الدينية العليا في المحافظة عبد المهدي الكربلائي.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة صدى، “عقد مؤتمر حماية المسعف اليوم في كربلاء، وضم رؤساء العشائر وكبار الضباط في

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