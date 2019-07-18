عن نهج التعامل مع عنصرية إسرائيل التي لا تتجزأ

2019/07/18 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد بدر الدين زايد

يحتاج المرء للعودة الهادئة إلى ما كتبه المفكر المصري الكبير عباس محمود العقاد رحمه الله في كتابه «حياة المسيح»، وتحليله لعالم ما

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