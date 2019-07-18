ابو رغيف لـ

2019/07/18 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- خاص

اكد عضو المكتب السياسي في تيار الحكمة نوفل ابو رغيف، اليوم الخميس، ان حجم الحكمة معروف ولا داع للتخوف من تظاهراته.

وقال ابو رغيف

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