موسكو تعلن عن استعدادها بتزويد تركيا طائرات Su-35

2019/07/18 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت روسيا، اليوم الخميس، عن استعداها تزويد تركيا بطائرات مقاتلة من طراز Su-35 بدلاً من الطائرات ألامريكية من طراز F-35 ، وذلك بعد تسليم آخر مكونات نظام الدفاع الجوي S-400 الروسية إلى أنقرة.وقال رئيس شركة روستك الحكومية سيرجي شيمزوف لوكالة انترفاكس، أن "روسيا مستعدة لتزويد تركيا بمقاتلات من طراز Su-35 ، إذا أبدت أنقرة رغبتها".

وفي وقت سابق، استبعدت الولايات المتحدة تركيا من برنامج تنفيذ قاذفات مقاتلة من طراز F-35 من الجيل الخامس بسبب شراء أنظمة صواريخ روسية مضادة للطائرات من طراز S-400.

وأشار الى، ان "موسكو بصدد تسليم آخر مكونات نظام الدفاع الجوي S-400 إلى تركيا، بعد ابرام عقد بقيمة 2.5 مليار دولار".



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