امريكا ليس لديها صديق وهي عدو لكل الاحرار والوطنيين

2019/07/18 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى القيادي في تحالف الفتح ورئيس كتلة بدر البرلمانية النائب حسن شاكر الكعبي، أن واشنطن ارادت ايصال رسالتين من عقوباتها على شخصيات عراقية، مؤكدا أن ال...

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