2019/07/18 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_حنا_خمورو اليابان : ما لا يقل عن 33 قتيلا و 36 جريحا في حريق أستوديوهات للرسوم المتحركة في كيوتو.سمير حنا خمورو من بين الجرحى، يشتبه في رجل قام بإشعال النار في مبنى كيوتو الرسوم المتحركة Kyoto Animation ، وهو من أشهر الاستوديوهات في اليابان.أعلنت إدارة الإطفاء يوم الخميس في حوالي الساعة 10 مساءً (3 مساءً في باريس) عن مقتل 33 شخصًا في حريق عنيف استديو الرسوم المتحركة الياباني الشهير في أوجي U......

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