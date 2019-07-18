ناظم الماوي - الطرف الرئيسيّ و الطرف الثانويّ للتناقض تطوير ماويّ للجدليّة ينكره اللاأدريون أصحاب - هل يمكن إعتبار ماوتسى تونغ ماركسيّا - لينينيّا ؟

2019/07/18 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ناظم_الماوي الطرف الرئيسيّ و الطرف الثانويّ للتناقض تطوير ماويّ للجدليّة ينكره اللاأدريون لبّ موقف أصحاب " هل يمكن إعتبار ماوتسى تونغ ماركسيّا - لينينيّا ؟ " بهذا الشأن تختزله هذه الفقرة الواردة فى الصفحة 12 من وثيقتهم : " ويجب على الماركسيين خلال كلّ مرحلة أن يتّبعوا سيرورة الشيء المعني لمعرفة طرفي أو أطراف الصراع، لرصد التناقض الأساسي الذى لا تحل بقية التناقضات إلا بحله هو و بالتالي فإن المس......

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