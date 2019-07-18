2019/07/18 | 21:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كهرمانة 18-7-2019 | شعر لامع وصحي بخطوات بسيطة مع كهرمانة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: gERUCpjjr9w
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كهرمانة 18-7-2019 | شعر لامع وصحي بخطوات بسيطة مع كهرمانة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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