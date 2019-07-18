2019/07/18 | 21:59

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استهداف البعثات الدبلوماسية محاولة لتشويه صورة الملف الأمني (فيديو)

من يقف وراء استهداف البعثات الدبلوماسية في العراق؟ ومن يحرك الايادي

الخفية للعبث بأمن البلاد ؟ الحكومة ورغم التزامها بحماية

الدبلوماسيين فتحت عينا سياسية واغفلت اخرى تتعلق بالامن الداخلي.تقرير : جعفر الناصري

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