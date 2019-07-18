بذور اليقطين تحمي من مرض السكري والتهاب المفاصل

2019/07/18 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة يعد اليقطين غنيا بقيمته الغذائية، حيث يمكن تناول كل أجزائه وخاصة البذور التي تعتبر الأكثر فائدة لصحة الإنسان، لما تحتويه من مضادات الأكسدة والعناصر المعدنية.تساعد بذور اليقطين في مكافحة التهاب المفاصل لما تحتويه من أحماض دهنية مثل أوميغا-3 وأوميغا-6 التي لا تخفف فقط آلام المفاصل، بل وتمنع تطور المرض.تفيد بذور اليقطين […]

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