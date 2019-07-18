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نائب عن ديالى : وزارة الموارد المائية تملك خطة لبناء سدود جديدة قرب الحدود مع ايران


نائب عن ديالى : وزارة الموارد المائية تملك خطة لبناء سدود جديدة قرب الحدود مع ايران
2019/07/18 | 22:01
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تعهدت وزارة الموارد المائية بمعالجة أربعة ملفات حيوية في محافظة ديالى .

وقال النائب عن محافظة ديالى مضر معن الكروي في بيان اليوم ان أجتماعا عقد مع وزير الموارد المالية جمال العادلي في بغداد كرس لبحث ملف المياه والسبل الكفيلة للاستفادة من السيول المائية التي تجتاح المناطق الحدودية مع ايران في مواسم الشتاء .

واضاف […]

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