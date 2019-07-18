وزير الثقافة يدعو لتاسيس لجنة مع الاردن لادامة التواصل بين شباب البلدين

2019/07/18 | 22:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني الى تأسيس لجنة مشتركة مع الاردن مهمتها أدامة التواصل بين الشباب العراقي والاردني من خلال الفعاليات والأنشطة المختلفة ومنها العروض المسرحية وصناعة الأفلام.كما دعا خلال لقائه اليوم بالعاصمة عمان وزير الثقافة والشباب الاردني الدكتور محمد ابو رمان الى تبادل الزيارات بين الوفود الى المهرجانات الثقافية التي […]

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