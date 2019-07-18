مسنان يلقيان مصرعهما في هيئة التقاعد الوطنية

2019/07/18 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، بوفاة شخصين من كبار السن داخل هيئة التقاعد العامة جراء الازدحام.وقال المصدر في تصريح، إن "حالتي وفاة وقعت اليوم بين كبار السن داخل هيئة التقاعد الوطنية جراء الازدحام الكبير.

واشار المصدر الى، أن "ذلك الازدحام تسبب فيه كتاب صادر عن مصرف الرشيد يهدد فيه المتقاعدين بضرورة التحول الى تغيير البطاقات ما سبب زخما كبيرا على الهيئة".



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