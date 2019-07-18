2019/07/18 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد الاسدي:نحتاج قاموسا للكلمات التي اطلقها العبادي تجاه الحشد .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص احمد الاسدي:نحتاج قاموسا للكلمات التي اطلقها العبادي تجاه الحشد وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احمد الاسدي:نحتاج قاموسا للكلمات التي اطلقها العبادي تجاه الحشد) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احمد الاسدي:نحتاج قاموسا للكلمات التي اطلقها العبادي تجاه الحشد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).