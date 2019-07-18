2019/07/18 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس كتلة السند النيابية احمد الاسدي ان العبادي حاول الاستخفاف بمجاهدي الحشد بالقول عنهم انهم “فضائيين”، مبيناً اننا نحتاج قاموسا للكلمات التي اطلقها العبادي تجاه الحشد.وتابع الاسدي في حديث مع “العهد ” ان “العبادي اطلق اتهامات كثيرة تجاه الحشد وانه لم يثبت وجود الفضائيين في الحشد وعليه يجب محاسبته”.وبين ان “قول العبادي ان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص احمد الاسدي:هيئة الحشد الشعبي لديها الحق الكامل بمقاضاة العبادي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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