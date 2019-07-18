لودريان لبارزاني: نبقى الى جانبكم في اوقات السلام كما في اوقات الحرب

2019/07/18 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تلقى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، رسالة من وزير الخارجية الفرنسي، عبر فيها عن تثمينه للدور الحاسم الذي مارسه في تمتين العلاقات بين اربيل وبغداد.وقال جان ايف لودريان مخاطبا بارزاني "ان لكم التجربة والشرعية الكاملة في ادارة سياسة مليئة بالامل لتمتين العلاقات بين بغداد واربيل مع ترسيخ الامن الاقليم والعراق بصورة عامة ازاء اي خطر لعودة ظهور الارهاب وكذلك تنفيذ الاصلاحات اللازمة لتحقيق العيش الرغيد لكوردستان العراق"واشار الوزير الفرنسي الى "ان فرنسا ستبقى الى جانبكم في اوقات السلام مثلما وقفت معكم في اوقات الحرب، وستكون وفية للعلاقات التاريخية السابقة التي تربط الجانبين والتي جعلها حرب "داعش" امتن، وهي مصرة على التزامها باحترام امال الكورد في اطار عراق موحد واتحادي وديمقراطي".

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