2019/07/18 | 22:30

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تظاهرات البصرة على طاولة "رئيس التحرير" بين الخزعلي والسعد والحسناوي

اكد النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي التظاهرات المقرر

انطلاقها في البصرة من قبل تيار الحكمة هي سياسية بامتياز باعتبار

ان التيار مساهم في العملية السياسية ولديه تمثيل في الحكومة

المحلية .

الخزعلي اشار إثناء استضافته في برنامج "رئيس التحرير" ان هدف

التظاهرات هو الحصول على منصب المحافظ لإدارة موارد البصرة خاصة بعد

ان خصصت الحكومة المركزية المليارات لإقامة المشاريع الإستراتيجية

في المحافظة ، مبينا ان البصرة شهدت العديد من التظاهرات خلال

الفترة الماضية والمطالبة بتغيير الحكومة المحلية والتي أدت الى ما

ادت إليه في الصيف الماضي .



واضاف ان المحافظة ستشهد خلال الفترة

المقبلة أقامت العديد من المشاريع الإستراتيجية المهمة حيث انها

تعاني من مشاكل حقيقة وتحتاج الى موقف من الحكومة المركزية .



من

جهته اكد عضو تيار الحكمة هاشم الحسناوي خلال استضافته في

البرنامج ان الهدف من التظاهرات التي ستنطلق في 14

محافظة عراقية هو الاحتجاج على سوء الخدمات والفساد المستشري

والتفرد في اتخاذ القرارات ، لكن الإعلام ذهب باتجاه تجيير

التظاهرات في البصرة على انها سياسية ، مبينا ان بعض القوى السياسية

والاقليمية تريد ان تجعل المحافظة ساحة للصراع السياسي واقتسام

المغانم .



واضاف ان تيار الحكمة سلم ملف المحافظ السابق ماجد

النصراوي الى القضاء والنزاهة وهي الكفيلة بالحكم عليه ، مشيرا الى

ان المحافظ الحالي اسعد العيداني جاء بالتوافق السياسي وليس مرشح من

تيار الحكمة .



بدوره اكد رئيس مجلس اعيان العراق الشيخ فايز السعد

ان البصريين قادرون على ان يديروا محافظتهم من دون تدخل احد من خارج

محافظتهم ، مبينا ان اهالي البصرة لايدعمون اي متظاهر يتجاوز على

هبية الدولة والقانون كما حصل في تظاهرات العام الماضي التي وقعت

فيها ضحايا وخسائر في المال العام والتجاوز على مواقع الاحزاب

والحشد الشعبي .



واضاف ان توقيت التظاهرات في الوقت الحالي بالبصرة

غير مناسب ، مشددا على ان من يريد تغيير الوضع في البصرة فعليه

الانسحاب من الحكومة المحلية اولا ومن ثم التظاهر

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