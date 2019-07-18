2019/07/18 | 22:30

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رفع الكتل الكونكريتية من طريق سريع غربي بغداد

اعلنت امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد المباشرة برفع الكتل

الكونكريتية غربي بغداد .وقالت الامانة في بيان" انه وبجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب

امين بغداد والجهد الهندسي والآلي في الامانة تمت المباشرة برفع الكتل

الكونكريتية من على الطريق السريع صلاح الدين امام مجمع اليمامة

السكني في المنصور وستباشر بعدها كوادر بلدية المنصور بحملة لتنظيف

وتاهيل الموقع".

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