الحكيم يدعو لوضع برنامج عالمي لمواجهة الفكر المتطرّف

2019/07/18 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… دعا وزير الخارجيَّة محمد علي الحكيم، لوضع برنامج عالميّ لمُواجَهة الفكر المُتطرِّف.وقال الوزير الحكيم في كلمته بالمُؤتمَر الوزاريّ لتعزيز حُرّية الأديان في واشنطن ان ” الإنسانيّة هي الجامع بين الناس، وهو ما ينبغي أن تنطلق منه”،موضحا ان “التعايش بين الأديان في العراق ثقافة أفرزت بيئة زاخرة بالإبداع في مجالات عِدَّة، ومنها: […]

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