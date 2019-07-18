2019/07/18 | 22:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس كتلة السند النيابية احمد الاسدي , اليوم الخميس , العبادي اطلق اتهامات كثيرة تجاه الحشد .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص احمد الاسدي:العبادي اطلق اتهامات كثيرة تجاه الحشد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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