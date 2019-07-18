الحشد الشعبي يصد تعرضا لـ”داعش” في آمرلي

2019/07/18 | 22:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..صدت قوات الحشد الشعبي، الخميس، تعرضا لفلول تنظيم “ داعش” الإرهابي في مناطق بحيرة آمرلي بمحافظة صلاح الدين.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة من اللواء 16 في الحشد الشعبي تصدت، مساء اليوم، تعرضا لفلول تنظيم “ داعش” الإرهابي في مناطق بحيرة آمرلي”.ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل […]

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