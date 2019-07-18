2019/07/18 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس كتلة السند النيابية احمد الاسدي ,اليوم الخميس , العبادي لم يثبت وجود الفضائيين في الحشد وعليه يجب محاسبته .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص احمد الاسدي:العبادي لم يثبت وجود الفضائيين في الحشد وعليه يجب محاسبته وكالة صدى الاعلام للانباء.

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