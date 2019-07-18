2019/07/18 | 22:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس كتلة السند النيابية احمد الاسدي ,اليوم الخميس , تهجم العبادي على الحشد الشعبي لا مبرر له .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص احمد الاسدي:تهجم العبادي على الحشد الشعبي لا مبرر له وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احمد الاسدي:تهجم العبادي على الحشد الشعبي لا مبرر له) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احمد الاسدي:تهجم العبادي على الحشد الشعبي لا مبرر له) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).