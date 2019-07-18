2019/07/18 | 22:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة في حالة فريدة من نوعها، لم يغسل رجل هندي ولم يقص شعره عقودا من الزمن بسبب “رؤية” جاءته في حلمه منذ 40 عاما.وذكرت صحيفة “ديلي ميل”، أن أحد سكان مدينة مونجر بولاية بهار، ساكال ديف تودو، البالغ من العمر 63 عاما ، رأى في حلمه منذ حوالي 40 عاما، أن شعره انعقد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رجل هندي لم يغسل شعره 40 عاما والسبب …) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رجل هندي لم يغسل شعره 40 عاما والسبب …) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).